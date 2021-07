Imprese: Generali lancia obiettivi della Net Zero Insurance Alliance al summit G20 di Venezia sul clima (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso dell’ultimo triennio, Generali ha effettuato sei miliardi di nuovi investimenti verdi e sostenibili che hanno permesso al Gruppo di superare in anticipo gli obiettivi prefissati: per il gruppo il settore privato “può rivestire un ruolo centrale nel sostegno finanziario alla transizione giusta per un futuro a zero emissioni nette di gas serra, sostenendo le istituzioni pubbliche per far fronte agli interventi richiesti”. Generali celebra i suoi 190 anni di storia con una serie di iniziative, tra cui rientra il completamento del progetto di recupero e valorizzazione delle Procuratie Vecchie a Venezia, che saranno aperte al pubblico dopo 500 anni. “Tale monumento storico diventerà l’hub globale della Fondazione The Human Safety Net e costituirà un nuovo, vivace spazio che accoglierà regolarmente esposizioni, eventi e discussioni pubbliche su urgenti sfide sociali e demografiche, dalla povertà alle migrazioni: insieme alla comunità veneziana, alla Regione Veneto e con il sostegno del governo italiano, Generali si impegna a sostenere l’ambizione della città a diventare capitale mondiale della sostenibilità”, conclude la nota. (Com)