Usa-Bosnia: Blinken su anniversario Srebrenica, ricordare il passato per un futuro migliore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I tragici eventi del passato ci ricordano la necessità di lavorare insieme per un futuro migliore, che includa tutti i cittadini in una Bosnia-Erzegovina stabile e prospera. È il messaggio lanciato oggi dal segretario di Stato Usa, Antony Blinken, in occasione dell'anniversario del genocidio di Srebrenica. "Oggi sono i 26 anni dal genocidio di Srebrenica. Il popolo americano si unisce al popolo della Bosnia ed Erzegovina nel solenne ricordo delle oltre 8 mila vittime uccise. Siamo con le famiglie di coloro che hanno perso i loro cari e con coloro che cercano instancabilmente giustizia nel loro nome. I tragici eventi del passato ci ricordano la necessità di lavorare insieme per un futuro migliore, che includa tutti i cittadini in una Bosnia-Erzegovina stabile e prospera", ha affermato Blinken in una nota. "Gli Stati Uniti apprezzano profondamente la loro amicizia di lunga data con la Bosnia-Erzegovina e rimangono un partner fermo impegnato nel nostro obiettivo comune di una Bosnia-Erzegovina democratica e inclusiva sulla via della piena integrazione euro-atlantica. Mentre riflettiamo su questo anniversario, riaffermiamo il nostro impegno a lavorare per prevenire future atrocità", conclude la nota. (Nys)