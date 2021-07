Autostrade: Umberti (Pd), da Meleo solo sciatteria politica e pressappochismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Veramente bizzarro che la Meleo si ricorda di aver risolto il problema pedaggio autostradale dopo che Roberto Gualtieri ieri in un incontro con i cittadini di Settecamini l’ha dichiarato in modo preciso e puntuale, dandone tempi e modalità. Qualche giorno fa è venuta anche Virginia Raggi a Settecamini, perché non ha fatto l’annuncio della risoluzione del problema? Con quale coraggio ancora prendete in giro i cittadini romani? Ormai non vi crede più nessuno". Lo scrive in un post su Facebook Massimiliano Umberti, candidato alla presidenza del municipio Roma IV per il centrosinistra. "La realtà è che il pedaggio verrà eliminato con decreto del governo, inserendo una norma già presente a gennaio su spinta del ministro per Infrastrutture e di quello dell'economia (De Micheli-Gualtieri). A quanto mi risulta l’assessore Meleo vive nel IV Municipio, perché non pensa a finire la Tiburtina invece di cimentarsi in acrobazie politiche che la ridicolizzano? Anche le pulci hanno la tosse", conclude. (Rer)