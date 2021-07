Golfo: Arabia Saudita e Oman formano un Consiglio di coordinamento congiunto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il re saudita Salman bin Abdulaziz e il sultano omatina Haitham bin Tariq hanno assistito oggi alla firma di un accordo per istituire il Consiglio di coordinamento tra i due Paesi del Golfo. Il sultano Haitham è arrivato oggi a Neom per una visita di due giorni, nel primo incontro ufficiale tra i due leader dall'inizio della pandemia di Covid-19, su invito del re Salman. Il sultano dell'Oman, spiega l’emittente televisiva panaraba “Al Arabiya”, è stato ricevuto all'aeroporto di Neom Bay dal principe ereditario Mohammed bin Salman. Il sultano ha accolto con uno spettacolo della squadra aerea acrobatica saudita, che ha dipinto il cielo con i colori della bandiera dell'Oman. Il reale omanita si è poi diretto al Palazzo Neom, dove ha incontrato re Salman e ha tenuto una sessione di colloqui ufficiali, secondo l'agenzia di stampa ufficiale saudita “Spa”. Entrambi hanno “passato in rassegna le relazioni storiche e profonde tra i due Paesi e hanno discusso degli aspetti della cooperazione congiunta e dei modi per migliorarli e svilupparli in vari campi", aggiunge l’agenzia. "Il Custode delle Due Sacre Moschee (il re saudita, ndr) ha organizzato un pranzo in onore del sultano Haitham bin Tarik e della sua delegazione”, aggiunge la “Spa”. "La visita si inserisce nel quadro del rafforzamento delle relazioni storiche e fraterne tra i vertici dei due Paesi (...) e mira ad ampliare le prospettive di cooperazione congiunta e le modalità per svilupparle in vari campi", conclude l’agenzia. (Res)