Usa: astronave Virgin Galactic con a bordo Richard Branson decollata dal New Mexico

- È decollato dallo spazioporto America di Virgin Galactic, nel New Mexico, il primo spazioplano progettato dalla Virgin Galactic, fondata dall'imprenditore britannico Richard Branson. L'astronave Unity22 è decollata con a bordo un equipaggio di quattro persone, tra cui lo stesso Branson. Si tratta del primo test suborbitale effettuato con equipaggio completo di Unity. Il prossimo 20 luglio è in programma il lancio del fondatore di Amazon, Jeff Bezos, che partirà con la New Shepard, la navetta costruita dalla sua azienda, la Blue Origin.(Nys)