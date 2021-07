Libia: nuova stretta anti-Covid di due settimane per limitare i contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Libia hanno deciso di chiudere alcune attività e strutture per un periodo di due settimane per limitare i contagi da coronavirus. Il primo ministro del governo di unità nazionale, Abdelhamid Dabaiba, ha firmato il decreto numero 179 che impone la chiusura di caffè, sale per eventi sociali, vieta funerali, matrimoni e l'uso dei trasporti di massa, consentendo al contempo ai ristoranti di fornire servizi da asporto. La decisione sollecita i mercati pubblici e i negozi ad aderire alle necessarie misure di prevenzione e precauzione, come l'uso di mascherine e il distanziamento fisico. Ieri, 10 luglio, il Centro nazionale per il controllo delle malattie in Libia ha registrato 2.854 casi di coronavirus e otto decessi, il bilancio giornaliero più alto dallo scoppio della pandemia nel marzo 2020. In tutto il Paese sono stati registrati oltre 200.000 casi e 3.200 decessi. Il portavoce del governo di unità nazionale, Mohamed Hammouda, ha recentemente annunciato la chiusura dei valichi terrestri e aerei con la Tunisia per un'intera settimana, a causa della diffusione nel Paese vicino della variante “delta” del coronavirus Sars-CoV-2. Il ministero dell'Istruzione ha emesso la decisione di sospendere le lezioni fino all'Eid al-Adha, la festa islamica del sacrificio prevista il 20 luglio, per ridurre i tassi di infezione. (Lit)