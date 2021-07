Ue-Usa: Yellen attesa domani a Bruxelles, interverrà alla riunione dell'Eurogruppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La segretaria di Stato Usa al Tesoro, Janet Yellen, interverrà domani alla riunione dell'Eurogruppo sul tema del rafforzamento dei rapporti transatlantici, sulla ripresa economica, sul cambiamento climatico e sulla tassazione minima globale. Lo riferisce una nota del Dipartimento di Stato Usa. A seguire, Yellen ospiterà una cena a Whitlock Hall, residenza dell'ambasciatore Usa a Bruxelles. Parteciperanno a questo evento la ministra svedese Magdalena Andersson, la ministra spagnola Nadia Calvino, la ministra della Giustizia estone Maris Lauri, la vicepremier ceca Alena Schillerova e il ministro lituano Gintarė Skaistė. L'impatto della crisi del Covid-19 sulle persone più vulnerabili sarà il tema centrale di questa cena di lavoro. Durante la sua permanenza a Bruxelles, la segretaria di Stato Usa al Tesoro ha in programma inoltre incontri bilaterali con la presidente della Commissione europea Ursula Von Der Leyen, il presidente dell'Eurogruppo Paschal Donohoe, la presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde, il commissario Ue all'Economia Paolo Gentilioni, il vicepresidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis, la commissaria Ue per i Servizi finanziari Mairead McGuinness, la vicepresidente della Commissione Margrethe Vestager, la commissaria europea per le Partnership internazionali Yutta Urpilainen, e il vicepremier belga Vincent Van Peteghem. (Nys)