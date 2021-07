Bankitalia: Visco, aumento inflazione in Italia non è condizione permanente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’aumento dell’inflazione registrato in Italia deriva più che altro da effetti tecnici di base a distanza di mesi: ci sono alcuni prodotti il cui prezzo è salito a causa di una serie di fattori, come la rimozione del taglio dell’Iva in Germania o la crisi dei prezzi energetici: in ogni caso, non pensiamo si tratti di una condizione permanente. Così il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, in un’intervista a “Class Cnbc” a margine del G20 Finanze a Venezia. “La revisione della strategia della Bce è una strada su cui procedere ma non si tratta di misure già decise: i due aspetti rilevanti sono il nuovo obiettivo di inflazione al due per cento e l’attenzione alle divergenze”, ha detto. (Res)