Spagna: muore funzionario doganale in schianto elicottero che inseguiva narcotrafficanti

- Un funzionario del Servizio di sorveglianza doganale (Sva) è morto all'alba di oggi quando l'elicottero su cui stava volando è caduto in mare nel tentativo di inseguire un'imbarcazione sospettata di trasportare narcotrafficanti. Secondo quanto riferito dal quotidiano "Abc", la vittima 61enne è Jose Luis Domínguez Iborra, con una lunga carriera nel Sva. Per ragioni ancora sconosciute l'aereo è precipitato in mare mentre volava al largo della costa di Sotogrande, San Roque (Cadice). Il pilota e il co-pilota, che sono stati feriti, sono riusciti a salvarsi. Nonostante i tentativi di rianimarlo, il servizio medico del porto di Sotogrande non ha potuto far altro che constatarne il decesso. L'imbarcazione con a bordo di presunti narcotrafficanti è riuscita a dileguarsi. Il primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, ha espresso su Twitter il suo "affetto" alla famiglia ed ha ringraziato il Sva che "viglia ogni giorno per la nostra sicurezza contro il crimine". (Spm)