- L'affluenza alle urne per le elezioni parlamentari anticipate in Moldova ha supera il 33,3 per cento alle ore 15, superando così la soglia minima per la convalida del voto. È quanto reso noto dalla Commissione elettorale, secondo cui più di 812 mila elettori si sono finora recati alle urne. Alle elezioni parlamentari del 2019 l'affluenza alla stessa ora era stata di quasi il 36 per cento. (Rob)