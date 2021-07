Regno Unito: ministro Vaccini, nessuna riduzione intervallo tra le due dosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Regno Unito ritiene che un intervallo di otto settimane tra le dosi del vaccino contro il Covid-19 offra una protezione migliore rispetto a uno più breve. Lo ha dichiarato oggi a "Sky News" il ministro dei Vaccini, Nadhim Zahawi, smentendo così le notizie secondo cui ci sarebbero piani per ridurre tale intervallo. "I dati clinici suggeriscono che in realtà l'intervallo di otto settimane offre quell'ulteriore fortificazione in termini di protezione con le due dosi che lo rende molto meglio di un intervallo accorciato", ha detto il ministro, smentendo così le indiscrezioni riportate oggi dal "Sunday Times" secondo cui il governo di Londra sta meditando un piano per ridurre l'intervallo tra le due dosi di vaccino a quattro settimane. Zahawi si è inoltre detto "fiducioso" sul fatto che il primo ministro Boris Johnson confermerà lunedì prossimo che le rigide restrizioni saranno state revocate il 19 luglio. Inizialmente l'intervallo previsto tra le dosi di vaccino era di 12 settimane, ma recentemente è stato ridotto a otto per tutti gli adulti. Tutti gli adulti di età superiore ai 18 anni possono ora beneficiare di una vaccinazione contro il Covid-19 in Inghilterra. (Rel)