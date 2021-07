Sociale, Figliomeni (Fd'I): cittadini smentiscono Amministrazione su fondi "dopo di noi".

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'amministrazione capitolina a guida grillina nel corso di questa consiliatura ci ha abituato che, dinanzi alle proteste, in fretta e furia si adoperava a dire che tutto era a posto con tanto di annunci ufficiali, ma poi nella realtà, purtroppo, tutto invece rimane come prima. Lo stiamo riscontrano anche con riguardo ai progetti relativi al 'Durante e Dopo di noi' dove la situazione è sconfortante tanto che la maggioranza delle Consulte romane a difesa dei diritti delle persone con disabilità denunciano che, nei diversi territori della città, vi sono progetti mai partiti o addirittura avviati e successivamente bloccati per mancanza di fondi, in spregio alla continuità assistenziale". Lo dichiarano in una nota gli esponenti di Fratelli d'Italia Francesco Figliomeni vice presidente dell'Assemblea Capitolina, Fabio Bonacci e Antonio Pelagatti, rispettivamente delegato alle politiche sociali di Roma e delegato del dipartimento regionale del Terzo Settore di Fratelli d'Italia. (segue) (Com)