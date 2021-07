Sociale, Figliomeni (Fd'I): cittadini smentiscono Amministrazione su fondi "dopo di noi". (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Famiglie ed associazioni sono addirittura costrette ad anticipare le spese per evitare l'interruzione dei progetti, che comporterebbe una immediata involuzione dei percorsi intrapresi. Tutto questo è inaccettabile! E lo sosteniamo con forza visto che, a titolo personale oltre che politico, da circa 20 anni siamo in prima linea a dare voce a chi, nella quotidianità, è chiamato ad affrontare queste prove. Si tratta di famiglie che, non senza fatiche e spesso nel silenzio assordante delle istituzioni, sono costretti a gestire da soli la vita propria e quella dei familiari fragili ed è umiliante fargli constatare questa assistenza a 'corrente alternata'. Si stanzino e si sblocchino tutti i fondi necessari e poi si trasferiscano ai Municipi, ma soprattutto si garantisca la continuità assistenziale che non può essere subordinata alla disponibilità dei fondi ed a tal proposito presenteremo una specifica interrogazione al Sindaco. È una questione di rispetto per le famiglie e per le persone fragili!", conclude la nota degli esponenti di Fd'I. (Com)