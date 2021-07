Israele: Netanyahu lascia la residenza di Balfour Street a Gerusalemme dopo 12 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un mese dopo aver abbandonato l'ufficio del primo ministro, Benjamin Netanyahu e la sua famiglia hanno lasciato la residenza del capo di governo israeliano a Balfour Street, nel centro di Gerusalemme. Verso la fine dello Shabbat, decine di persone ieri si sono radunate sul marciapiede antistante la residenza per chiedere la partenza dell’ex premier e leader del partito di destra Likud, spodestato il mese scorso dal suo successore, Naftali Bennett. "Poco dopo la mezzanotte la famiglia Netanyahu ha lasciato la residenza in Balfour (Street)", ha detto oggi ai giornalisti un portavoce della famiglia. Netanyahu è stato premier di Israele per 12 anni consecutivi dopo un precedente mandato di tre anni. È rimasto in carica nonostante tre processi per frode, corruzione e abuso di fiducia, accuse negate e che secondo il politico farebbero parte di un complotto della sinistra contro di lui. Netanyahu ha guidato Israele durante quattro elezioni profondamente divisive in meno di due anni, prima che il nazionalista Bennett giurasse il 13 giugno come capo di una vasta coalizione annovera, per la prima volta, un partito arabo di ispirazione islamica, spodestandolo. Ciononostante, Netanyahu non aveva ancora lasciato la residenza del primo ministro. Anzi, egli ha continuato a ospitare dignitari stranieri, tra cui Nikki Haley, che ha servito come ambasciatore degli Stati Uniti alle Nazioni Unite sotto il presidente Donald Trump. Alla fine di giugno, gli uffici di Netanyahu e Bennett hanno annunciato il 10 luglio come data finale per il trasferimento dell'ex premier. Netanyahu è quindi partito dopo la mezzanotte di domenica, poco dopo la scadenza che aveva concordato. (Res)