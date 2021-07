Ue: Gentiloni, legge su emissioni gas serra mira a favorire ripresa basata su sviluppo sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge approvata il mese scorso dal Parlamento europeo per rendere giuridicamente vincolanti gli obiettivi dell'Ue sulle emissioni di gas serra è frutto di un accordo "storico" che mira ad incentivare una ripresa basata sullo sviluppo sostenibile. Lo ha affermato il commissario europeo per gli Affari economici e monetari, Paolo Gentiloni, intervenendo alla conferenza sui cambiamenti climatici organizzata a margine della riunione ministeriale del G20 di Venezia. "Si tratta di un accordo senza precedenti, che prevede il 49 per cento delle risorse dedicata agli investimenti legati al clima e il 30 per cento ai green bond. L'obiettivo non deve essere solo quello di favorire la ripresa, ma di utilizzare questa ripresa per cambiare e favorire uno sviluppo sostenibile", ha detto Gentiloni. (Res)