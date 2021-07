Spagna: sondaggio, l'80 per cento dei giovani si considera "dimenticato" dallo Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'80 per cento dei giovani spagnoli tra i 36 ed i 18 anni si considerano dimenticati dallo Stato in quanto le istituzioni pubbliche non presterebbero un'adeguata attenzione alle loro esigenze. È quanto emerge dal sondaggio sui problemi e le preoccupazioni dei giovani condotto da "Metroscopia" per il quotidiano "El Pais". L'inchiesta mette in evidenza un altro aspetto: 6 giovani su 10 credono che lo Stato si preoccupi più degli anziani che di loro. La maggior parte degli spagnoli sotto i 35 anni (71 per cento) vede il futuro con preoccupazione e le donne hanno confidato di essere molto più diffidenti (81 per cento) rispetto agli uomini (61 per cento). Tuttavia, il sondaggio di "Metroscopia" mostra un dato che può essere contraddittorio: l'85 per cento è attualmente soddisfatto della vita che conduce. La pandemia del coronavirus ha esacerbato un problema quasi endemico in Spagna. Il tasso di disoccupazione tra i non studenti sotto i 35 anni è ora vicino al 23 per cento. Negli under 25, questa cifra sale al 39 per cento. Alla disoccupazione giovanile si deve aggiungere la precarietà: i giovani spagnoli detengono il triste primato di essere in testa alle classifiche internazionali. In tutta Europa, solo la Macedonia supera il tasso spagnolo del 53 per cento di under 30 con contratti temporanei, secondo i dati Eurostat per il 2020, rispetto alle media Ue del 33 per cento. (Spm)