Autostrade: comitato Settecamini, stop pedaggio non è merito del comune, Raggi mai stata qui

- Si solleva la polemica sull'eliminazione del pedaggio nel tratto urbano dell'Autostrada A24, in zona Roma Est. Dopo che l'assessora alle infrastrutture di Roma Capitale Linda Meleo ha "accusato" il candidato sindaco del centrosinistra Roberto Gualtieri e il candidato sindaco civico Carlo Calenda di essersi occupati della proposta per l'eliminazione del pedaggio autostradale nel tratto urbano della Strada dei parchi, interviene ora il Comitato di Quartiere Settecamini, che si rivolge proprio all'assessora in un post su Facebook: "Linda Meleo siamo felicemente colpiti che un problema che dura da anni sia diventato il vostro primo punto all'ordine del giorno della vostra giunta solo 'da qualche mese'. Per anni avete lasciato Strada dei parchi fare il bello e il cattivo tempo con inadempienze di cui voi stessi siete stati protagonisti. Ora che vi vogliate intestare anche la soluzione del problema dei pedaggi - che le associazioni del territorio hanno portato avanti sempre e non a fasi alterne - fa un po' ridere". (segue) (Rer)