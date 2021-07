Autostrade: comitato Settecamini, stop pedaggio non è merito del comune, Raggi mai stata qui (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tutti sanno o dovrebbero sapere che il mancato adeguamento delle strade di Roma Est - di cui avete contattato, solo qualche mese fa, i comitati di quartiere chiedendo dossier e proposte solo perché a fine mandato - per lo più era compito vostro", continua il post del comitato di quartiere Settecamini. "La realtà è che il pedaggio verrà eliminato con decreto del governo, inserendo una norma già presente a gennaio su spinta del ministro per Infrastrutture e di quello dell'economia (De Micheli-Gualtieri). La vostra narrazione a questo punto manca di un passaggio: la crisi di governo che ha bloccato e il nuovo governo che ha recepito una norma già pronta. Arco temporale che avete sfruttato per prendere in mano il dossier. Insomma se da luglio non si pagheranno i pedaggi - siamo onesti - non è frutto di un dialogo tra amministrazione comunale e Strada dei Parchi. Questo deve essere chiaro come chiaro il fallimento della vostra tardiva interlocuzione". (segue) (Rer)