Covid: nel Lazio 164 nuovi casi, 122 dei quali a Roma su 20 mila test e 1 morto

- Oggi su oltre 6 mila tamponi nel Lazio (-1.406) e oltre 14 mila antigenici per un totale di oltre 20 mila test, si registrano 164 nuovi casi positivi (-12), 1 decesso (-2), i ricoverati sono 128 (-3), le terapie intensive sono 25 (-1), i guariti sono 109. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,5 per cento ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,7 per cento. I casi a Roma città sono a quota 122. "Mantenere alta l'attenzione, usare la mascherina quando non è garantito il distanziamento, vaccinarsi, soprattutto la fascia dei più giovani, prima di andare in vacanza. Oggi raggiungiamo 5,9 milioni di dosi somministrate dall'inizio della campagna vaccinale, un adulto su due ha completato il percorso vaccinale". Lo afferma l'assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato al termine dell’odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù. (segue) (Rer)