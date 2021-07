Russia-Usa: inviato per il Clima Kerry atteso a Mosca da domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti per il Clima, John Kerry, inizia domani una visita a Mosca dove resterà fino al 15 luglio. Kerry si recherà a Mosca "per discutere con i rappresentanti del governo russo varie questioni relative alla costruzione dell'agenda globale per il clima", ha annunciato il dipartimento di Stato in una nota. Secondo quanto riferito dal ministero degli Esteri russo, a Mosca si terrà un incontro con il capo della diplomazia, Sergej Lavrov. Fonti dei media russi, inoltre, riferiscono che si terrà anche un incontro con i rappresentanti speciali del presidente della Federazione Russa per i rapporti con le organizzazioni internazionali e per le questioni climatiche, rispettivamente Anatolij Chubais e Ruslan Edelgeriev. (Nys)