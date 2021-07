© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco dopo aver recitato l'Angelus, ha ricordato che oggi è domenica del mare, "dedicata in modo particolare ai marittimi - ha sottolineato - e di quanti hanno dal mare, la fonte di lavoro e di sostentamento. Prego per loro ed esorto tutti - ha ammonito - ad avere cura degli oceani e dei mari: curare la salute dei mari, niente plastica in mare". (Civ)