Covid: Boccia (Pd), non sconfitto, da negazionisti disastri, rigore su vccini

- Il Covid-19 "non è sconfitto, bisogna dirlo con chiarezza e chi non lo fa è un irresponsabile. L’anno scorso di questi tempi avevamo un trend di riduzione del contagio migliore di quest’anno e, nonostante tutto, a settembre partì la nuova ondata. Quest’anno, che per fortuna abbiamo i vaccini, rischiamo di non arrivare nemmeno ad agosto". Lo afferma in una nota Francesco Boccia, deputato del Partito democratico. "Discutere dell’obbligo vaccinale - aggiunge - non è una forma di imposizione dittatoriale, ma di buon senso politico che dovrebbe partire dalla stessa Unione europea. In ogni Paese c’è una quota di negazionisti e di rappresentanti politici che minimizzano, come fa la destra italiana. Dicevano che dovevamo far terminare lo stato di emergenza un anno fa, poi sei mesi fa, poi a fine luglio e sono sempre stati smentiti dalla realtà. Ora tacciono rossi di vergogna". (segue) (Com)