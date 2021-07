Carceri: Fratoianni (Si) su Capua Vetere, da Salvini parole indecenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quelle immagini terribili dal carcere di Santa Maria Capua Vetere bisogna guardarle, guardarle bene con occhi molto aperti, perché chi sconta un reato in base alle leggi del nostro Paese è giusto che sconti la pena, ma nel momento in in cui il suo corpo è consegnato in custodia allo Stato la sua vita deve essere rispettata fino in fondo". Lo ha detto il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, ad "Agenda" su Sky Tg24. "Se lo Stato - ha aggiunto - si trasforma in quello che abbiamo visto in quelle immagini, la risposta dello Stato deve essere chiara e netta, a difesa dello Stato, delle sue leggi, della sua Costituzione, a difesa dei lavoratori onesti della Polizia Penitenziaria che lavorano in condizioni terribili. Le parole del segretario leghista in questa occasione, ancora una volta, sono semplicemente indecenti. Quelle immagini, a 20 anni dal G8 di Genova per chi allora era là come me, hanno fatto molta impressione. Da due legislature presento una proposta di legge per l'introduzione dei codici identificativi per le Forze dell'ordine. Credo - ha concluso - che sia arrivato il momento di approvarla".(Rin)