Viabilità: su A4 uscita obbligatoria notturna a svincolo Milano viale Certosa

- Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire programmati lavori di pavimentazione, in orario notturno, dalle 22 di mercoledì 14 alle 5 di giovedì 15 luglio, chi proviene da Torino ed è diretto verso Brescia, dovrà uscire obbligatoriamente allo svincolo di Milano viale Certosa.Pertanto, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Milano viale Certosa, occorre invertire il senso di marcia in piazzale ai Laghi e seguire le indicazioni per A4 Torino/Trieste con rientro dallo stesso svincolo di Viale Certosa, verso Brescia. Lo fa sapere la società Autostrade in una nota. (Com)