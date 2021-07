Roma: non indossa mascherina su bus e aggredisce passeggeri e agenti, arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Invitato da due passeggeri a indossare la mascherina, a bordo di un autobus di linea, un 41enne algerino ha reagito con violenza e aggredito i suoi interlocutori. E' avvenuto stanotte a piazza Venezia, nei pressi del capolinea dei bus, e sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che era in servizio nella zona. Attirati dalle urla che provenivano dallo stazionamento dei bus Atac i poliziotti hanno fermato l'aggressore che ha continuato ad avere atteggiamenti violenti e ha tentato di sottrarre l'arma dalla fondina di uno degli agenti. Bloccato, l'uomo è stato identificato presso gli uffici ed è risultato con innumerevoli precedenti a carico per reati contro la persona e il patrimonio. S.F.A., queste le sue iniziali, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, mentre per i due agenti, a seguito dei colpi ricevuti, si è reso necessario il trasporto in ospedale per le cure mediche del caso.(Rer)