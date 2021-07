Difesa: nuovo attacco “indiretto” contro forze Usa in Siria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze statunitensi di stanza nella Siria orientale hanno subito un “attacco indiretto” ieri, sabato 10 luglio, senza però subire danni o vittime. Secondo l’emittente televisiva “Cnn”, l’episodio è avvenuto a Conoco, nell’est del Paese arabo, ed è l'ultimo di una serie di attacchi contro il personale statunitense in Iraq e Siria negli ultimi giorni. Mercoledì 7 luglio diplomatici e truppe statunitensi in Iraq e in Siria sono stati presi di mira in tre attacchi con razzi e droni: almeno 14 razzi hanno colpito una base aerea irachena che ospitava le forze statunitensi, ferendo due membri del servizio americano. Sebbene non ci siano state rivendicazioni immediate di responsabilità, gli analisti ritengono che l’attacco sia parte di una campagna delle milizie sostenute dall'Iran. I gruppi armati sciiti iracheni allineati con Teheran hanno promesso di vendicarsi dopo che gli attacchi statunitensi al confine iracheno-siriano hanno ucciso quattro dei loro membri il mese scorso. L'Iran ha negato di sostenere gli attacchi contro le forze statunitensi in Iraq e Siria e ha condannato gli attacchi aerei statunitensi contro i gruppi sciiti. Vale la pena ricordare che gli Stati Uniti hanno tenuto colloqui indiretti con l'Iran volti a riattivare l'accordo nucleare iraniano del 2015, che era stato abbandonato dall'amministrazione di Donald Trump. Nessuna data è stata fissata per un prossimo round dei colloqui dopo l’ultima riunione tenuta a Ginevra il 20 giugno. (Res)