Haiti: media, atteso per oggi arrivo delegazione Dipartimento Stato Usa

- È atteso aggi ad Haiti l'arrivo di una delegazione del dipartimento di Stato Usa, guidata dal vicesegretario per le Americhe, Juan Gonzalez, e dalla sua assistente, Laura Lochman. Lo riportano i media del Paese caraibico segnalando che la delegazione ha in agenda incontri con il primo ministro ad interim Claude Joseph, Ariel Henry (nominato primo ministro dall'ex presidente Jovenel Moise il giorno prima di morire) e Joseph Lambert, presidente del Senato cui alcuni partiti politici hanno assegnato il ruolo di capo dello Stato provvisorio in attesa di nuove elezioni. Si tratta di una impasse istituzionale che inizia a gravare sulla situazione di instabilità che vive il Paese, da giorni. Tanto l'amministrazione Biden quanto le Nazioni Unite hanno confermato il loro sostegno a Claude Joseph come guida del governo. (Mec)