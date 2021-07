Milano 2021: Bernardo, metropolitana aperta 24 ore al giorno per garantire sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato sindaco di centrodestra a Milano, Luca Bernardo, vuole che "le persone, quando si muovono sulla città" siano "tranquille di arrivare da casa al centro o in periferia, ovunque desiderino, con velocità, tranquillità e sicurezza". Lo ha detto a margine dell'incontro con i residenti di Baggio che si è tenuto questa mattina nei pressi del parco delle Cave, in riferimento alla possibilità di aprire la metropolitana 24 ore. Riguardo ai giovani che rientrano la notte, ha spiegato che "cercano un taxi, magari lo trovano, certamente sì, ma ci sono quelli che non possono permetterselo". Da qui, dunque, il desiderio di garantire "un biglietto per arrivare a casa in sicurezza". Secondo Bernardo, inoltre, questo significherebbe anche "occupazione, lavoro". "Sicuramente andremo anche a valutare quelli che sono i costi in termini di sprechi che si possono recuperare e andare a mettere sul metrò", ha aggiunto in merito al rischio che la proposta non sia sostenibile in termini di costi. "Sicuramente la città deve avere non l'immagine, ma sicurezza. Io voglio soprattutto che le persone, quando si muovono sulla città, siano tranquille di arrivare da casa propria al centro o in periferia, ovunque desiderino, con velocità, tranquillità e sicurezza", ha concluso.(Rem)