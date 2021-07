Milano 2021: Bernardo, solitudine allontana persone dalla città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il candidato sindaco di centrodestra a Milano Luca Bernardo, "la solitudine allontana la gente dalla città". Lo ha affermato questa mattina a margine dell'incontro con i cittadini di Baggio, nel Municipio 7, spiegando che per capire quale sarà il progetto nel caso in cui diventerà sindaco, "basta guardarci intorno: le persone vogliono che non ci siano buche, vogliono sicurezza, viabilità e soprattutto tornare a non essere sole". "Perché la solitudine - ha spiegato - non dà dignità e soprattutto allontana le persone dalla città. E io, come dico sempre, ho una famiglia d'origine, e l'altra mia famiglia è Milano". (Rem)