© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siamo in un periodo “favorevole” per il contrasto al cambiamento climatico: finalmente a queste sfide viene data la giusta importanza, ma siamo in ritardo ed è fondamentale agire con la necessaria rapidità. Così il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, in un panel con la segretaria al Tesoro statunitense Janet Yellen nel quadro della Conferenza internazionale di Venezia sul cambiamento climatico. (Res)