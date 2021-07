Milano 2021: Bernardo, mi sono candidato perché sono persona felice e soddisfatta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato sindaco di centrodestra Luca Bernardo, parlando con i cronisti a margine dell'incontro con i residenti di Baggio che si è tenuto questa mattina, ha affermato di essere "una persona felice e soddisfatta, motivo per cui mi sono candidato a disposizione della città". Secondo Bernardo, "è importante ridere e sorridere e fare anche scherzo del proprio abbigliamento”, ha detto in riferimento alle scarpe che indossava, con disegnati sopra Pluto e Paperino ("fatte fare io da un'amica pittrice", ha spiegato). "È importante per le persone, che devono stare tranquille. Io vedo spesso non sorridere". Per quanto riguarda la lista civica, invece, il candidato sindaco ha fatto sapere che "è un po' prematuro parlarne, ho già detto che la farò". (Rem)