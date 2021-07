G20: Yellen, problema del clima non va scaricato su nuove generazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fronte ambientale il panorama attuale sembra essere favorevole al cambiamento: c’è una rafforzata consapevolezza sui rischi legati all’inattività internazionale in relazione a queste tematiche. Così la segretaria al Tesoro statunitense, Janet Yellen, durante un panel con il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, organizzato nel quadro della Conferenza internazionale di Venezia sul cambiamento climatico. “Dobbiamo assolutamente accelerare la decarbonizzazione della manifattura, incentivando gli investimenti green e scoraggiando quelli in combustibili fossili: non possiamo lasciare questo problema sulle spalle delle nuove generazioni”, ha detto. (Res)