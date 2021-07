Germania-Ucraina: domani incontro Merkel-Zelensky a Berlino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, incontrerà domani la cancelliera tedesca, Angela Merkel. Lo afferma il servizio stampa del governo federale tedesco. Merkel riceverà Zelensky alla cancelleria per discutere di come stemperare la tensione nel Donbas e di come riformare lo Stato ucraino. “I temi dell’incontro includeranno le relazioni bilaterali, l’attuazione degli accordi di Minsk sul conflitto in Ucraina orientale, il processo di riforma ucraino, questioni economiche e le relazioni con la Russia”, si legge nel comunicato. (Geb)