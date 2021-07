Verdi: Sala, movimento ecologista sia centrale nelle scelte del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un movimento ecologista centrale nelle scelte del Paese, dialogante e con un’identità forte. Questo l’auspicio che il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha espresso in un video messaggio trasmesso dall’assemblea costituente di Europa Verde, in corso a Chianciano Terme. "È un passo di cambiamento significativo e suppongo che altri passi andranno fatti. È importante per voi e io mi auguro che sia importante anche per il Paese, perché l’aspettativa c’è", ha detto Sala, sollecitando la costituzione della nuova formazione ecologista. "Credo - ha spiegato il primo cittadino - che si debba cambiare velocemente, ma non tanto perché possiamo avere in mente la prossima tornata elettorale, quando saranno le Politiche o le Europee. Io penso che si debba essere veloci perché c’è una sana e genuina richiesta da grande parte della cittadinanza per avere un movimento ecologista che sia centrale nelle scelte che il nostro Paese dovrà fare, che abbia una posizione definita, che sia dialogante, che sia capace di un’identità forte". "Credo che questo sia il percorso che voi state facendo", ha concluso Sala.(Rem)