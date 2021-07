Milano 2021: Sala a Verdi, importante siate con me, voglio attivare dialogo con voi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il dibattito è acceso e ritengo che sia importante che voi siate con me nella corsa per Milano". Lo ha detto il sindaco in corsa per la riconferma Giuseppe Sala in un video messaggio rivolto all’assemblea costituente di Europa Verde, riunita a Chianciano Terme. "Non condividiamo tutto, ma condividiamo molto e questo è un punto di partenza. Ora io mi devo concentrare sulle elezioni amministrative, che presumiamo si terranno il 10-11 ottobre. Dopodiché devo cercare di vincere", ha detto Sala, anticipando: "Se dovessi vincere, vorrei innanzitutto trovare le formule per dimostrare che il cambiamento verso una società più verde si può fare e lo si può fare a partire dalle grandi città e a partire dalla città più rilevante in termini di cambiamenti da farsi che c’è in Italia, cioè Milano". "In secondo luogo - ha concluso Sala - vorrei trovare formule per rendere attivo il dialogo con voi". (Rem)