Euro 2020: Fiepet Confesercenti Roma, auspichiamo serata senza teppismo in città

- "Augurandoci che questa sera la Capitale possa festeggiare la vittoria della nazionale italiana a Wembley, come Fiepet Confesercenti lanciamo un appello alla città, rivolto sia ai nostri associati che a tutto il segmento della ristorazione romana, affinché si possa festeggiare in modo civile e rispettando le normative imposte dalla Questura di Roma. In particolare nelle strade della movida, come da noi denunciato anche al prefetto Piantedosi, ultimamente al centro di episodi di teppismo che nulla hanno a che fare con lo svago e il sano divertimento, dove peraltro si creano assembramenti che violano le regole anti Covid". Lo dichiara in una nota Claudio Pica, presidente della Fiepet Confesercenti di Roma e Lazio. (Com)