- Il presidente francese, Emmanuel Macron, terrà domani un discorso dall'Eliseo sulla situazione sanitaria della Francia nell'ambito della crisi del coronavirus, che in questi giorni si sta aggravando a causa della variante Delta. Lo riferisce l'Eliseo in una nota. Il presidente ha rilasciato un'intervista alla stampa regionale francese il 29 aprile scorso in cui ha annunciato l'uscita dal periodo di restrizioni. (Frp)