Haiti: omicidio Moise, Bogotà chiede chiarezza su morti confuse ex militari colombiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Colombia, al lavoro con le autorità di Haiti per fare luce sull'omicidio del presidente Jovenel Moise, chiede di chiarezza sulle "circostanze confuse" in cui sono morti gli ex militari colombiani ritenuti coinvolti nei fatti. Si tratta di alcuni dei 26 colombiani imputati di esecuzione materiale dell'omicidio dalla Polizia haitiana, molti dei quali già in arresto. In una nota diffusa dal ministero degli Esteri, il governo del presidente Ivan Duque "ribadisce l'impegno con la democrazia e i diritti umani. Esprimiamo la nostra solidarietà con le famiglie degli ex militari che sono morti in circostanze confuse, che si devono chiarire per il bene della democrazia haitiana". Sin dalle prime notizie degli arresti, il governo colombiano ha assicurato collaborazione con Port-au-Prince. "Ribadiamo la nostra disponibilità ad aiutare a chiarire i fatti e individuare i responsabili di questa atrocità. Lavoriamo con le autorità di Haiti per anticipare il rimpatrio dei cadaveri dei nostri connazionali, che hanno diritto a un degna sepoltura nel loro paese", prosegue la nota. (segue) (Mec)