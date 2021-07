Haiti: omicidio Moise, Bogotà chiede chiarezza su morti confuse ex militari colombiani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente è stato assassinato il 7 luglio nella propria abitazione privata da un commando ritenuto "altamente specializzato" dalle autorità haitiane. La polizia ha detto trattarsi di 26 cittadini colombiani e due statunitensi di origini haitiane. Il ministro della Difesa della Colombia, Diego Molano, ha da parte sua confermato che sei degli arrestati sono membri che hanno lasciato l'esercito colombiano tra il 2018 e il 2020. L'offensiva delle forze di sicurezza hanno al momento portato all'arresto di almeno 20 persone, di cui undici all'interno dell'ambasciata di Taiwan. Secondo la polizia tre colombiani sono stati uccisi mentre altri cinque sono in fuga. Le indagini rivelano che 13 delle persone identificate sono arrivate nella capitale haitiana Port-au-Prince via aerea dopo un transito di pochi giorni nella Repubblica Dominicana. Gli ex militari si trovavano quindi ad Haiti da circa un mese prima dell'attentato contro il presidente Moise. Il direttore generale della Polizia colombiana, Jorge Luis Vargas Valencia, ha detto che gli ex militari sarebbero stati reclutati da quattro agenzie di sicurezza sulle quali si sta indagando. (segue) (Mec)