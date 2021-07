Haiti: omicidio Moise, Bogotà chiede chiarezza su morti confuse ex militari colombiani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poche ore dopo l'omicidio di Moise, il primo ministro Claude Joseph aveva proclamato lo stato d'assedio, restringendo la circolazione e imponendo un coprifuoco almeno per la durata delle operazioni di polizia. Ciò nonostante, diversi gruppi di cittadini sono scesi in strada tentando di aggredire i presunti responsabili dell'omicidio, e arrivando a bruciare tre delle cinque vetture con le quali il commando avrebbe organizzato l'azione. Il Paese caraibico ha rivolto alle Nazioni Unite una richiesta di assistenza militare per gestire la situazione della sicurezza, invito che il Segretario generale, sta valutando. "Quel che possiamo dire è che la nostra missione speciale ad Haiti, Binhu, ha ricevuto la lettera, che viene ora esaminata. Lo stanziamento delle truppe per qualsiasi evenienza è comunque materia di decisione del Consiglio di sicurezza", si legge in una nota. Le autorità di Haiti, riassumono i media locali, hanno sollecitato in particolare interventi per mettere in sicurezza le principali infrastrutture - i porti, l'aeroporto e altri siti strategici -, nel timore che altre azioni di "mercenari" possano gettare il Paese ancora più nel caos. Port-au-Prince aveva inviato un'analoga richiesta agli Stati Uniti, ottenendo - per il momento - un'offerta di collaborazione alle indagini sull'omicidio. "In risposta alla richiesta del governo haitiano per la sicurezza e l'assistenza investigativa, invieremo alti funzionari Federal bureau of investigation (Fbi) e del dipartimento per la Sicurezza interna (Dhs) a Port Au Prince, il prima possibile", ha affermato la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki. (segue) (Mec)