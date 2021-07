Haiti: omicidio Moise, Bogotà chiede chiarezza su morti confuse ex militari colombiani (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 10 luglio è comparso in rete un messaggio audio attribuito alla moglie di Moise, Martine. La voce, in criollo haitiano, assicura di essere "viva" e accusa gli assassini di aver eseguito un piano per contrastare il progetto di trasformazione del Paese di Moise. "Voi sapete contro chi stava lottando il presidente. Hanno inviato dei mercenari per assassinare il presidente in casa sua, con tutta la sua famiglia, perché voleva strade, acqua, elezioni e il referendum (sulla nuova costituzione) entro la fine dell'anno", si sente nel video di due minuti e venti secondi. Lo hanno ucciso "perché non ci fosse transizione nel paese", ha aggiunto. Nell'audio, accompagnato da una immagine statica di Martine, si sottolinea che "i mercenari che hanno assassinato il presidente sono in carcere, ma ci sono altri mercenari che vogliono uccidere il suo sogno" e "l'idea" che aveva di Haiti. Al momento non ci sono conferme ufficiali che il documento sia autentico, anche se alcune fonti parlano di riscontri di funzionari del governo. (Mec)