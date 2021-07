Lavoro: Laforgia (LeU), vicenda Gkn vergognosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voglio ribadire la mia vicinanza ai lavoratori in presidio e ai sindaci della città metropolitana che si sono alternati a sostegno della protesta davanti agli stabilimenti della Gkn". Lo afferma in una nota il senatore di Liberi e uguali, Francesco Laforgia. Una vicenda "vergognosa, uno scempio sociale intollerabile, su cui bisognerà andare il più possibile a fondo, come di altre simili che rischiano di verificarsi nel Paese. Per questo - annuncia - ho deciso di presentare una interrogazione in merito. Rifletta chi in queste ore si occupa di picconare il Reddito di cittadinanza e non si preoccupa invece della fine che stanno facendo i diritti e la dignità dei lavoratori". (Com)