Ue: Sassoli, imprimere velocità a processo di adesione dei Balcani occidentali

- L’Europa è una costruzione sempre in divenire e non dovrà mai fermarsi, per questo motivo siamo così determinati ad imprimere velocità al processo di adesione dei Balcani occidentali e a mantenere le promesse fatte dall’Europa per una riconciliazione della spazio politico con lo spazio geografico. Lo ha dichiarato il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, intervenendo oggi alla cerimonia di commemorazione del 77mo anniversario della strage dei 67 martiri del campo di concentramento di Fossoli, frazione di Carpi. "Non vogliamo che la delusione di Albania e Macedonia del Nord prevalga e il loro sguardo si rivolga altrove. E lo stesso vale per tutti quei Paesi che sentono ancora forte il desiderio di far parte della nostra famiglia", ha osservato Sassoli. "La pandemia ha colpito e ha fermato l’Europa e il mondo. Questa volta però l’Europa non è stata passiva come avvenne in occasione della grave crisi finanziaria di dieci anni or sono. Questa volta l’Europa è stata capace di compiere un balzo in avanti. Non una risposta ordinaria, ma un cambio di paradigma che prelude – così vogliamo pensare – a una Europa più giusta e più forte nella dimensione globale", ha detto il presidente dell'europarlamento, sottolineando come ora vi sia la consapevolezza "che l’Europa non sono solo le istituzioni di Bruxelles, ma lo sono anche i governi e i parlamenti nazionali e le nostre regioni. Siamo tutti tasselli fondamentali di questa grande impresa", ha aggiunto. (Res)