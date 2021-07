Moldova: elezioni parlamentari, affluenza del'11 per cento alle ore 10

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'affluenza alle urne per le elezioni parlamentari in Moldova è stata dell'11 per cento alle ore 10. È quanto emerge dai dati forniti dalla Commissione elettorale centrale. Si tratta di un numero quasi tre volte superiore a quello delle scorse elezioni del 2014, quando fino alla stessa ora avevano votato poco più del 4 per cento degli elettori. Rispetto alle elezioni parlamentari del 2019, il numero di elettori che hanno votato alle 10 è invece superiore di quasi il 3 per cento. (Rob)