Moldova: leader socialista Dodon, voto di oggi decide chi sarà al potere nei prossimi anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello di oggi è un giorno importante non solo perché stiamo eleggendo il Parlamento, ma perché il voto odierno decide chi sarà al potere in Moldova nei prossimi anni. Lo ha detto il presidente del Partito socialista della Moldova (Psrm), Igor Dodon, all'uscita dall'urna dopo aver votato. "È un giorno importante, non solo perché stiamo eleggendo il Parlamento. Il voto di oggi decide chi sarà al potere nei prossimi anni. Sarà un giorno responsabile o uno che consegnerà il Paese nelle mani degli stranieri. Vi esorto a votare per coloro che si prendono cura della Moldova, per coloro che garantiranno la pace in Moldova. Ho visto una buona mobilitazione elettorale. Penso che i nostri cittadini siano consapevoli dell'importanza del voto di oggi ed è per questo che si sono recati alle urne", ha affermato Dodon. (Rob)