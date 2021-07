Vaticano: Francesco, Servizio sanitario serve a tutti e chiede contributo a tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Monito di Papa Francesco prima di recitare l’Angelus dal balcone del Policlinico Gemelli dove è ricoverato. "In questi giorni di ricovero in ospedale, ho sperimentato quanto sia importante un buon Servizio sanitario, accessibile a tutti, come c’è in Italia e in altri Paesi. Un Sistema sanitario che assicuri un buon servizio accessibile a tutti. Non bisogna perdere questo bene prezioso". Bergoglio ha sottolineato che un buon servizio sanitario "serve a tutti e chiede il contributo di tutti". Quindi ha voluto ringraziare il personale medico: "Voglio dire il mio apprezzamento e il mio incoraggiamento ai medici e a tutti gli operatori sanitari e al personale degli ospedali. Lavorano tanto", ha detto il Pontefice.(Civ)