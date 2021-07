Roma: estorce denaro agli automobilisti in sosta, arrestato 34enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato arrestato a piazza dei Cinquecento a Roma un marocchino di 34 anni che estorceva denaro agli automobilisti che parcheggiavano l'auto. Nel pomeriggio di ieri A.B. ha chiesto dei soldi a una donna che aveva appena messo la macchina in sosta. Al rifiuto di questa, l'uomo ha iniziato a imprecarle contro e a minacciarla e lei, terrorizzata, si è chiusa nella vettura e ha iniziato a suonare il clacson per attirare l'attenzione del marito, poco distante, e degli altri passanti. Il coniuge ha telefonato al 112 ed è andato in soccorso della moglie. Immediatamente sono arrivate due pattuglie della polizia che hanno rintracciato il 34enne mentre cercava di allontanarsi dopo aver lanciato un sasso contro l'uomo. A.B., che ha opposto resistenza ai poliziotti, è stato arrestato per estorsione e resistenza a pubblico ufficiale. (Rer)