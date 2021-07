Vaticano: Papa, perché soffrono bambini è domanda che tocca il cuore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una preghiera per i malati, soprattutto per i bambini, è la richiesta di Papa Francesco prima di recitare l’Angelus. "Preghiamo per tutti i malati, qui ci sono alcuni amici bambini malati - ha sottolineato il Pontefice - e perché soffrono i bambini è una domanda che tocca il cuore". Il Santo Padre ha chiesto di "accompagnarli con la preghiera, e pregare per tutti i malati, specialmente per quelli in condizioni più difficili: nessuno sia lasciato solo, ognuno possa ricevere l’unzione dell’ascolto, della vicinanza della tenerezza e della cura. Lo chiediamo per intercessione di Maria, nostra Madre salute dei malati". (Civ)