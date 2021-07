Lavoro: Fratoianni (Si) a Letta, su licenziamenti "andazzo" ampiamente prevedibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La mia impressione era, ed è confermato nei fatti, che l'accordo raggiunto a palazzo Chigi sia insufficiente. La verità è che la Confindustria ha portato a casa il grosso dei risultati. Venerdì ero di fronte alla Gianetti Ruote in Brianza, ieri a Campi Bisenzio alla Gkn lo stesso schema: licenziano via Whatsapp. Fanno pagare la ristrutturazione della crisi ai lavoratori. Indecente". Lo ha affermato il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, ad "Agenda" su Sky Tg24. "Ci vuole un intervento immediato che riveda quell'accordo. A Letta voglio dire che l'andazzo fosse questo era ampiamente prevedibile, ma non è il momento di polemiche. La maggioranza e il governo ora si impegnino a rivederlo. Il nostro compito - ha concluso - è tutelare chi è più debole. Per quello che mi riguarda io continuerò ad andare davanti alle fabbriche, non solo per portare solidarietà ma per ascoltare i lavoratori. La politica tutta dovrebbe fare questo". (Rin)