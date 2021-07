Moldova: elezioni parlamentari, affluenza del 22 per cento alle ore 12

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'affluenza alle urne per le elezioni parlamentari anticipate in Moldova è stata del 22 per cento alle ore 12. È quanto emerge dai dati forniti dalla Commissione elettorale centrale, secondo cui circa 630 mila persone si sono recati alle urne. Lo ha annunciato la Commissione elettorale centrale in una dichiarazione. Circa 72 mila cittadini moldovi hanno votato anche nei seggi elettorali aperti all'estero. Circa 16 mila persone hanno votato nei seggi elettorali aperti per la regione della Transnistria. (Rob)